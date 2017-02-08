العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(النقد) تتوقع استمرار انحسار التضخم

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(النقد) تتوقع استمرار انحسار التضخم
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الرياض ــ البلاد

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودية، استمرار انحسار معدل التضخم خلال الربع الأول للعام الجاري، إلى مستويات مقاربة للربع الرابع من العام 2016.

وكان معدل التضخم قد سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2% خلال الربع الرابع من 2016، بينما انخفض بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وقالت المؤسسة في تقرير التضخم للربع الرابع الصادر أمس الثلاثاء، إن البيانات الفعلية للربع الأخير، توضح وجود اتجاه تنازلي لمعدل التضخم، ما يؤكد انحسار الضغوط التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة.

وأضافت أن ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار الغذاء العالمية وتكلفة الواردات ستحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

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التصنيف: الأولى

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