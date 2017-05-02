النموذجي يتأهب للعميد

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الدمام-حمودالزهراني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته اليومية لمواجهته القادمة ، التي يستضيف فيها الاتحاد، بالأحساء يوم الخميس القادم، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم . وأجرى الفريق تدريباته أمس، على ملعب النادي الرئيسي بقيادة المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال، الذي بدأ التدريبات بتمارين الإحماء، بعدها خضع جميع اللاعبين لتمارين تكتيكية مكثفة، طبق من خلالها العديد من الجمل الخاصة بالمواجهة القادمة، لتختتم بعدها التدريبات بمناورة أجريت على كامل مساحة الملعب .