النهائي الرابع بالجوهرة

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تعتبر مباراة اليوم، التي تجمع الأهلي والهلال على نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، هي المواجهة النهائية الرابعة منذ إنشاء ملعب الجوهرة؛ حيث كان اللقاء الأول مصادفا لحفل افتتاح مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة، والذي جمع الأهلي بالشباب، وانتهى بفوز الأخير بثلاثية نظيفة في الأول من شهر مايو للعام 2014م، ثم احتضن الملعب نهائي ديربي العاصمة في سماء عروس البحر الأحمر،

والذي انتهى بفوز الهلال على النصر بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بأشواطها الإضافية بهدف لكل منهما. وفي الموسم الماضي تمكن الأهلي من التغلب على النصر في الشوط الإضافي الثاني بهدفين لواحد. وتأتي المواجهة الرابعة بين الأهلي والهلال، في لقاء من المتوقع أن يشهد إثارة ومتعة وندية بين الفريقين، فهل يحافظ الأهلي على لقبه للموسم الثاني على التوالي، أم يستطيع الهلال تحقيقه، وضمه إلى لقب دوري جميل للمحترفين.