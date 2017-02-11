النهضة توقف قطار أحد والوطني يزيد أوجاع هجروضمك والطائي حبايب

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الدمام-حمودالزهراني

توقفت صدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي أحد إجباريا في محطة النهضة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن مباريات الجولة 20 في دوري الدرجة الـأولى بعد مباراة جيدة في الشوط الأول، أسرع في الشوط الثاني انتهت نهضاية 2-1،

واستطاع مارد الدمام أن يحقق ثلاث نقاط ثمينة وبعشرة لاعبين بعد طرد أحد لاعبيه في الخمس الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، لينجح فريق النهضة في تسجيل الهدف الثاني في الشوط الثاني، ويحافظ على النتيجة، والوصافة عندما رفع رصيده إلى 34 نقطة، ويبقى أحد في الصدارة برصيد 35 نقطة.

وفي اللقاء الثاني حقق فريق الوطني فوزا ثمينا على فريق هجر بنتيجة 1-صفر في اللقاء الذي أقيم في الأحساء ليواصل الوطني حصد النقاط، فيما واصل هجر التفريط . وفي اللقاء الثالث اقتسم فريق ضمك والطائي نقاط لقائهم الذي انتهى سلبيا بعد مباراة نجح فيها المدافعون وأخفق المهاجمون.