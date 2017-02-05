الهاجري: تعاقدنا مع إلتون بطرق قانونية

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الدمام- البلاد

أكد معدي الهاجري، رئيس نادي القادسية، أنه كان واثقًا من مشاركة البرازيلي إلتون جوزيه مع الفريق، مشددًا على أنه لم يتعاقد معه إلا بعد التحقق من سلامة موقف النادي. ومنحت لجنة الاستئناف، القادسية، الحق في إشراك إلتون، بعد أن أوقفت لجنة الاحتراف قيده بكشوفات النادي، الذي تعاقد معه مع خلال يناير/كانون ثان الماضي، بعد أن تقدم الفتح بشكوى، بداعي أن عقد اللاعب معه لا يزال ساريًا.

وتمكن إلتون من اللعب مع الفريق القدساوي في مباراة أمام الهلال بالرياض، ضمن الجولة الـ17 من دوري جميل، والتي انتهت بالتعادل 1-1. وانتقل الهاجري للحديث عن إلتون قائلًا: “إدارة القادسية لم تنه الاتفاق مع اللاعب إلا بعد استشارة قانونية، انتظرنا منحنا حقنا وحق لاعبنا، وهذا ما كنا نطمح له”.

ورفض الهاجري تسمية جهات معينة بأنها أخطأت في حق نادي القادسية، مشددًا على أن ناديه ليس له أي علاقة بمشكلة إلتون مع الفتح، لأن القادسية تعامل مع المسيمير القطري الذي كان يملك بطاقة اللاعب، وليس نادي الفتح.