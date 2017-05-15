الهلال يبدأ استعداداته للنهائي

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الرياض- البلاد

عاد لاعبو فريق الهلال للتدريبات أمس، عقب تأهلهم يوم السبت لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك” بالفوز 4-3 على التعاون. وأجرى المدرب رامون دياز مراناً استشفائياً للاعبين، الذين خاضوا مباراة التعاون، بينما أدت بقية اللاعبين مجموعة تدريبات بدنية. وفي سياق متصل واصل السداسي ياسر الشهراني، وياسر القحطاني، ومجاهد المنيع، وسلمان الفرج، ونواف العابد، وليو بوناتيني برامجهم التأهيلية واللياقية. وسيواصل الفريق تدريباته في إطار التحضير للقاء الأهلي يوم الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.