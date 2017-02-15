الهلال يختتم استعداده للخليج

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح أمس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لملاقاة ضيفه “الخليج”، الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية؛ إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، التي يود انتهاجها في اللقاء، فرض بعدها مناورة على كاملة مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.