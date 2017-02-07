الهلال يستأنف تحضيراته للفيصلي والعابد يواصل تأهيله

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الرياض ـــ البلاد

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس تدريباتهم اليومية ؛ تحضيرًا لمواجهة مضيفهم “الفيصلي” مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين،

وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية؛ إذ طبق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية،

فيما فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت نفسه واصل اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي، بالجري حول الملعب.