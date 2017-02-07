العدد 21931 11 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الهلال يستأنف تحضيراته للفيصلي والعابد يواصل تأهيله

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الهلال يستأنف تحضيراته للفيصلي والعابد يواصل تأهيله
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الرياض ـــ البلاد

أجرى لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس تدريباتهم اليومية ؛ تحضيرًا لمواجهة مضيفهم “الفيصلي” مساء الخميس المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثامنة عشرة من دوري جميل للمحترفين،

وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية؛ إذ طبق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يطبّق الجهاز الفني تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية،

فيما فرض بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على نصف مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت نفسه واصل اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي، بالجري حول الملعب.

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التصنيف: الرياضة

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