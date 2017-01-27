الهلال يستعد للاتفاق بمناورة والفرج يعود

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الرياض ـ البلاد

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر أمس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه فريق “الاتفاق”، عند الساعة الـ 08:15 من مساء غد السبت، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري جميل السعودي للمحترفين،

حيث تركّزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، إذ عمد الجهاز الفني على تطبيق عدد من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب شرح من خلالها عددًا من الجمل الفنية،

اختتمها بمناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب وسط مشاركة اللاعب “سلمان الفرج”.