الهلال يستعد للريان بالأولمبي

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الرياض- البلاد

أدى فريق الهلال مرانه أمس تحت قيادة رامون دياز المدير الفني للفريق، حيث قسم دياز الفريق إلى مجموعتين، أجرت الأولى تدريبات فنية ولياقية، ومن ثم مناورة بين أفرادها، فيما لعبت المجموعة الثانية مناورة على كامل الملعب مع الفريق الأولمبي في النادي.

وشارك في التدريبات العائد من الإصابة سالم الدوسري، الذي جدد تعاقده مع الهلال لعامين مقابل 6 ملايين ريال في العام الواحد.

ويخوض فريق الهلال منتصف الأسبوع لقاءً هامًا، أمام ضيفه فريق الريان القطري، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم. ويتصدر الريان المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط ، بعد فوزه على الوحدة الإماراتي، فيما تعادل الهلال مع بيروزي الإيراني في الجولة الأولى.