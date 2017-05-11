الهلال يستعد لمواجهة السكري في كأس خادم الحرمين

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جدة- الرياض

استأنف الفريق الكروي الأول بالهلال، تدريباته أمس؛ استعداداً لمواجهة التعاون، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، واكتفى لاعبو الهلال، الذين شاركوا في مباراة الريان القطري بأبطال آسيا، بإجراء بعض التدريبات الاستشفائية. فيما أدى بقية لاعبي الفريق مراناً اعتيادياً، تركز على النواحي الفنية، وركز الجهاز الفني للفريق على دقة التمريرات، والتحرك بدون كرة.

وفرض الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق، مناورة على جزء من مساحة الملعب، واختتم المران بتدريبات لتفكيك العضلات. وفي سياق متصل، واصل رباعي الهلال ياسر القحطاني، وياسر الشهراني، ومجاهد المنيع، وليو بوناتيني، برامجهم العلاجية، والتأهيلية. ويؤدي الفريق مراناً مغلقاً غدًا؛ تحضيراً لمواجهة التعاون، المقرر إقامتها السبت، على ملعب (الملك فهد الدولي) بالرياض.