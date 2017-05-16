الهلال يسوق ليو خليجيًا

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الرياض- البلاد

لم يقدم المحترف البرازيلي في صفوف الهلال ليو بوناتيني، مايشفع له بالبقاء في أسوار القلعة الزرقاء للموسم المقبل، بعكس بقية زملائه المحترفين الأجانب، الذين سيجدد النادي الأزرق عقودهم. وبدأ مسئولو نادي الهلال، تسويق المحترف البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد طلب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، رفع اسم اللاعب من القائمة بعدما تمسك بالإبقاء على كارلوس إدواردو، وكذلك المحترف السوري عمر خربين. وقال الأمير نواف بن سعد:” دياز تمسك بالإبقاء على خربين، وإدواردو، وميليسي ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، ومن ثم إعارة أو بيع المهاجم ليو بوناتيني. وبدأت الإدارة الهلالية في تسويق اللاعب، لأحد الأندية الخليجية، والتي ترغب في التعاقد معه خلال الموسم المقبل، وأجرى مسئولو الهلال اتصالات مع وكيل اللاعب من أجل بحث الأمر، وجلب العروض له سواء بنظام البيع أو بالإعارة، في ظل وجود رغبة من دياز في الاستعانة بأحد اللاعبين من أمريكا اللاتينية، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام أرجنتينية.