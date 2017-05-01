الهلال يعاود تدريباته ودياز يريح المعيوف والفرج

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الرياض ـــ البلاد

عاود فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته، بعد تغلّبه على مضيفه “الوحدة؛ حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الوحدة بصفة أساسية مرانًا استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا، تركّز على الجوانب الفنية، طبّق الجهاز الفني -في بدايته- تدريبات التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة، واختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب، وسط مشاركة الرباعي “أسامة هوساوي، محمد البريك، سالم الدوسري ونواف العابد” بالتدريبات الجماعية.

هذا وقد أراح مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” الثنائي “عبدالله المعيوف، وسلمان الفرج” عن تدريبات الأمس ، في حين واصل الرباعي “ياسر الشهراني، مجاهد المنيع، عمر خربين وياسر القحطاني” برامجهم التأهيلية واللياقية.