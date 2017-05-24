الهلال يكسب استقلال ايران والحسم في الدوحة

شارك عبر واتساب

مسقط ـ البلاد

قلب فريق الهلال أمس تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين على استقلال خوزستان الإيراني في مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في اللقاء الذي احتضنته العاصمة العمانية مسقط في ظل قرار الاتحاد الآسيوي لخوض المواجهات السعودية-الإيرانية في ملاعب محايدة حيث يعد هذا اللقاء على أرض الفريق الايراني

وكان الفريق الايراني قد أنهى الشوط الأول متقدما 1- صفر سجله المدافع الهلالي عبدالله الحافظ بالخطأ في مرماه بعد من حسن بيت سعيد في الدقيقة 42.

لكن خبرة الهلال قادته للتقدم بهدفين سريعين في أقل من خمس دقائق مع بداية الشوط الثاني عن طريق عبد الله الزوري في الدقيقة 52 وكارلوس ادواردو 57