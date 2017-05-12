الهلال ينهي تحضيراته للسكري

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، تحضيراته لمواجهة التعاون، في نصف نهائي كأس الملك. ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف من مساء السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز. وركز الجهاز الفني للهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، على النواحي الفنية، وخاصة تدريبات تسليم، وتسلم الكرة، والتحرك بشكل سليم. وطبق دياز عدداً من الجمل الفنية، التي يود انتهاجها خلال المباراة، وفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب قبل نهاية المران. وأنهى لاعبو الهلال المران، بتدريبات بدنية لفك العضلات، وسط حضور ومتابعة من رئيس النادي الأمير نواف بن سعد. ويسعى الهلال لتخطي التعاون، والوصول لنهائي كأس الملك، وإحراز اللقب، لتكون ثاني بطولاته هذا الموسم ، بعد حسمه لبطولة دوري جميل بجدارة.