الهلال يواصل تحضيراته للقادسية والعابد يشارك

شارك عبر واتساب

الرياض ـ البلاد

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم عصر أمس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لملاقاة ضيفه “القادسية”، مساء غد ، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين،

حيث تركّز المران في مجمله على الجوانب الفنية، إذ عمل الجهاز الفني -في بدايته- على تطبيق تدريبات فنيّة متنوّعة، شرح بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” عددًا من التطبيقات التكتيكية،

قبل أن يطبّق تدريبات تكتيكية لكافة خطوط الفريق في حالتي الدفاع والهجوم، اختتمها بمناورة على نصف مساحة الملعب.

فيما شارك اللاعب “نواف العابد” بالجزء الأول من تدريب الفريق؛ قبل أن يكمل مرانه بأداء برنامجه التأهيلي