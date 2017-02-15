الهند تطلق 104 أقمار صناعية دفعة واحدة

أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ايسرو) اليوم 104 أقمار صناعية على متن مركبة الإطلاق القطبية (بي اس ال في سي 35) .

وذكرت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية أنه تم إطلاق صاروخ (بي اس ال في سي 35) من مركز الفضاء (ساتيش داوان)

في (سريهاريكوتا) بولاية اندرا براديش جنوبي الهند ويحمل 104 أقمار صناعية بما فيها قمر

لمراقبة الأرض للهند (كارتوسات 2) يزن 714 كجم وقمران صغيران لها إلى جانب 101 قمر صناعي أجنبي.

ويبلغ الوزن الكلي لجميع الأقمار الصناعية 1378 كجم

فيما يزن الصاروخ الذى حمل الأقمار 320 طنا كما يبلغ طوله 4ر44 متر.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في (ايسرو) القول إن القمر الصناعي (كارتوسات) يعد الرابع في سلسلة من أصل ستة أقمار صناعية

لمراقبة الأرض ، مضيفا أنه تم إطلاق ثلاثة منها في السابق وتخطط المنظمة لإطلاق اثنين آخرين قريبا.

وهنأ رئيس وزراء الهند نارندرا مودي منظمة أبحاث الفضاء الهندية وعلماءها على الإطلاق الناجح للأقمار الصناعية ال 104.