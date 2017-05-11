الهويدي: نعرف كيف نتعامل مع الملحق
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حفر الباطن- البلاد
قال رئيس نادي الباطن ناصر الهويدي: إن فريقه لديه خبرة بخوض مباريات الملحق، ويعرف الوضع النفسي لها؛ لسابق خوضه هذه المباراة في الموسم الماضي.
ولعب الباطن مع الرائد في ملحق التأهل لدوري جميل الموسم الماضي، وفاز الرائد 5-3 في مجموع المباراتين،
ليتأهل لدوري جميل، قبل أن يتأهل الباطن عقب تهبيط فريق المجزل. وأضاف: جاهزون للقاء نجران، وسنقيم عملنا في نهاية الموسم الحالي بعد مباراة الملحق.
وأكمل: عقود الأجانب سارية لسنة مقبلة، ونفضل بقاء خالد القروني مدرباً للفريق، ولكن القرار النهائي بعد الملحق.
التصنيف: الرياضة
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