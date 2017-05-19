الهيئة وشؤون الحرمين تناقشان تفعيل الشراكة

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الرياض – البلاد

عقدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجتماعاً مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يضم فريقين مشكلين من الجانبين لتفعيل الشراكة بين الجهتين وتنسيق العمل في المجالات المشتركة بينهما حسب المذكرة الموقعة بينهما مؤخراً.

وناقش الفريقان آليات التعاون في المجالات التوعوية والميدانية والتدريبية والموارد البشرية وحددوا عدداً من المشروعات العملية بين الجانبين والتي ستحال للإدارات المعنيه في كل جهه.

وكان معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد وقع مذكرة تعاون مع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تهدف إلى ترسيخ أهداف كل من الجهتين، والإفادة من إمكاناتهما بما يساعد على ترسيخ شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ الأمن الأخلاقي ونشر الفضيلة بين الناس، وإسهام كل جهه في إنجاح برامج الطرف الآخر عبر التنسيق والتعاون المشترك بينهما.