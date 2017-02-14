الواثب آل حزام يحطم الرقم السعودي في مسابقة القفز بالعصا بأمريكا

شارك عبر واتساب

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى الواثب حسين آل حزام أمس.

رقماً سعودياً جديداً في مسابقة القفز بالعصا داخل الصالات .

خلال اللقاء الدولي في ولاية أركانساس في الولايات المتحدة الأمريكية , بقفزه لارتفاع 5.30م محطماً رقمه السابق 5.20م .

ويواصل آل حزام معسكره التدريبي في أمريكا تحت إشراف مدربه الأمريكي توماس ميشيل استعداداً لعدد من المشاركات المقبلة.

سواء في منافسات الناشئين أو الشباب أو على مستوى المنتخب الأول.

الذي ستكون بداية مشاركته الرسمية هذا الموسم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة في باكو منتصف مايو المقبل.

وأكد الواثب حسين آل حزام أنه:

يسير وفق خطة تدريبية وضعها مدربه تحت إشراف الاتحاد السعودي لألعاب القوى رغبة منه في التجهيز للمشاركات المقبلة.

التي يتوقع من خلالها تسجيل أرقام جديدة خاصة أنه غاب الفترة الماضية بداعي الإصابة والتي حرمته من عدد من الميداليات.

موجهاً شكره لمسؤولي الاتحاد على دعمه ومتابعته للوصول لطموحه الكبير.

من جهة أخرى تواصل المنتخبات السعودية لألعاب القوى تدريباتها استعداداتها لعدد من البطولات المقبلة من خلال إقامة العديد من المعسكرات.

حيث تستضيف الدمام معسكر الرمي والعشاري فيما تستضيف الرياض معسكرات الحواجز والمسافات والوثب وفي الجبيل معسكر المسافات الطويلة.