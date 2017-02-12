العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الواكد والشنيف : هدف الأنصاري خطأ وكهربا صحيح

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الواكد والشنيف : هدف الأنصاري خطأ وكهربا صحيح
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جدة- عبدالعزيز عركوك

أكد الناقدان خالد الشنيف، وعبدالله الواكد، أن رجل الخط ألغى هدفا صحيحا للاتحاد في الشوط الأول؛ بداعي التسلل، حيث إن التسلل كان على المهاجم التونسي أحمد العكايشي، الذي لم يشترك في الهجمة،

وكان موقف محمود كهربا سليما، ولم يكن هناك أي مبرر لاحتسابه تسللا، لا سيما أن رجل الخط رفع الراية بعد إحراز الهدف، وأضافا: إن الهدف الأول للاتحاد عن طريق فهد الأنصاري غير صحيح، بعد أن لمست الكرة يد اللاعب قبل دخولها إلى المرمى،

كما أشارا إلى أن التعاون ظهر أكثر تنظيما وخطورة؛ بفضل المجهود الكبير الذي قدمه أحمد الزين،
فيما اعتمد الاتحاد على الكرات الثابتة بالإضافة إلى التغيير المميز الذي أجراه المدرب سييرا بعد إخراج ربيع السفياني، وإدخال المحترف الكويتي فهد الأنصاري، الذي تمكن من ربط خط الوسط وإمداد الهجوم بالكرات المميزة.

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التصنيف: الرياضة

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