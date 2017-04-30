الورد الطائفي..من مرتفعات الطائف إلى منازل أثرياء السعودية والخليج

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تقرير وتصوير – عبدالهادي المالكي

ليس أجمل من الورد إلا رائحته، ولا أجمل من الطائف عند أهل الطائف إلا وردها، وإن كان الورد سهل طريقه ويسير قطافة، فالورد الطائفي يأبى أن تتفتق أكمامه إلا على جبال السروات في محافظة الطائف التي تبعد عن مكة المكرمة ثمانين كيلومترا.

ويعتبر عطر الورد الطائفي من أغلى عطور الورد في العالم، فإن أثرياء ووجهاء الخليج يحجزون مسبقا كميات كبيرة من المعامل التقليدية العريقة قبل عرضها. وتتراوح سعر تولة دهن الورد الأصلي من المعمل مباشرة بين 1500-2000 ريال، ويباع عند بعض تجاره بفارق سعر كبير جدا.

بداية يؤكد محيا الطلحي أن دهن الورد الطائفي ليس فيه درجات أو قطفة أولى أو ثانية، كما يشاع بين الناس، “هناك فقط نوع جيد وآخر رديء”، والجيد منه هو الذي يتم استخلاصه من أربعين ألف وردة.

سر التميز

وساهم ارتفاع مدينة الطائف عن مستوى سطح البحر بـ 6400 قدم في أن تكون مزارعها مثالية ومناسبة، ويكمن سر تميز وردها عن غيره أنه يسقى عادة بماء المطر وندى الضباب. ويقول الطلحي إن مزارع الورد بالطائف سمادها عضوي وعطرها طبيعي 100%، ولا تدخل في صناعته أي مواد كيميائية أو مثبتات.

وقد أشار الطلحي الى أن عملية قطف الورد لا بد أن تبدأ قبل طلوع الشمس، حيث يكون الورد نديا وفواحا. ويبيع المزارعون كل ألف وردة بخمسين ريالا سعوديا لمعامل التقطير.

وتنتج كل شجرة نحو 250 وردة يوميا طوال موسم الحصاد الذي يستمر قرابة الشهر ونصف الشهر.

وقـد اطلعنا محيا الطلحي متخصص في أعداد دهن الورد الطائفي وصاحب مصنع ورود الشفاء حيث بين ان لدية اربع مزارع كبار للورد بالإضافة الى كمية الورد التي يشتريها من بعض الصحاب المزارع المنتشرة في الشفا وبين ان لدية اكبر مصنع للورد بالطائف والذي يحتوي على 91 قدرا بطاقة استيعابية بأكثر من مليون وخمسمائة وردة في وقت واحد.

وتتراوح سعة القدر الواحد من 12 الف الى 16 الف وردة ويبلغ كمية الورد المصفى في الموسم الواحد من 16 الى 20 كيلو على حسب جودة وغزارة انتاج الموسم كما ننتج من القدر الواحد 90 قارورة ماء الورد بسعة 20 لتر للقارورة الواحد

* طريقة الإعداد والتصنيع لدهن الورد الطائفي كتالي:

يوضع حوالي 12 الى 16 ألف وردة في قدر نحاسي مخصص. ثم يصب عليه حوالي 50 لتر من ماء ورد العروس و20 لتر ماء عادي. ثم يقفل القدر بإحكام ولزيادة احكام القفل يتم لفه بأشرطة لاصقة منعا لتسرب المحتويات… وهناك مخرج خاص للتقطير.

ثم يتم اشعال النار وعند الغليان يبدأ البخار العطري في الخروج ويمر عبر انبوب مغمور بالماء للتبريد كي يساعد في عملية تكثف دهن الورد.

وبعد ان تمتلئ القارورة يطفو الدهن في عنق الزجاجة. ويسمى الباقي من الماء ماء ورد العروس تكون الكمية المستخلصة من دهن العود حوالي تولة ونصف تسحب عن طريق محقن مخصص لذلك.