الورطان ولجنة (الاحتلاف )

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عبدالرحمن الزهراني

من زمان ..وهذا حال الورطان ..

لجنته تختلف عن كل اللجان ..

فالصراعات والمشاكل تملأ المكان ..

يدّعي الاحترافية والإتقان، وهو من تتحكم به الميول والألوان .

لا يؤمن بالاختلاف , ويعشق الخلاف ..

وحوّل اللجنة من (احتراف ) إلى ( احتلاف ) ..

أعماه تعصبه المقيت عن طريق الحياد والإنصاف .

في الصباح قرار، ومع المساء يتغير المسار، حسب ما يطلبه أهل الدار .

باختصار .. قراراته تصب الزيت على النار ..

بصراحة …استمراره في رياضتنا عار .

ظهوره حصري (لأعفن ) برنامج.. التعصب ديدن مقدمه( السامج ) ..

الذي فاحت ريحته بالداخل والخارج .

أخطأه كثيرة ، وسقطاته خطيرة ، وشخصنته للمواقف مثيرة ..

حتى أصبح الفشل مصيره .

لوائحه تثير الجدل، وتناقضاته محل السخرية والهزل ..

لا يتعلم من دروس الماضي، فليس به أمل .

وفي الختام ..

وبعدما كشف الشرفاء عنه اللثام ..

واتضحت الحقيقة لكل الأنام ..

سيسقط بالضربة القاضية، ويعلن الاستسلام ..

ويخرج من المشهد بلا احترام .

@ABDUZAHRANI