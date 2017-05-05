اليابان تسعى لبلورة صفة دستورية لقوات دفاعها

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عواصم- وكالات

أعرب رئيس وزراء اليابان شينزو آبي في مقابلة مع صحيفة “يوميوري” عن أمله في تغيير دستور البلاد السلمي في عام 2020 وتثبيت وجود قوات دفاع يابانية فيه.

وقال شينزو آبي:”أريد أن يصبح عام 2020 تاريخ بدء سريان الدستور الجديد”.

وأشار إلى أهمية ذلك العام بالنسبة لليابان التي ستستقبل فيه الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو.

وشدد آبي على ضرورة إبقاء المادة التاسعة من الدستور والحفاظ على مبادئ السلام هناك ولكن يجب أن تحدد بوضوح صفة ووضع القوات المسلحة اليابانية.

وقال:”تنفذ قوات الدفاع اليابانية واجبها بالكامل وتحظى حاليا بثقة 90% من السكان. ولكن الكثير من الخبراء المختصين في شؤون الدستور يرون أن وجود هذه القوات يعتبر انتهاكا للدستور”.

وشدد رئيس وزراء اليابان على أن الوضع الأمني معقد للغاية بسبب التوتر حول كوريا الشمالية ولذلك يجب حل موضوع الصفة الدستورية لقوات الدفاع اليابانية.

ويتوافق حديث رئيس الوزراء الياباني لصحيفة “يوميوري” مع الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لإقرار برعاية الولايات المتحدة الدستور السلمي الياباني الذي تحاول الحكومة الحالية تغييره بهدف الحصول على المزيد من الاستقلالية في مجال الدفاع عن البلاد.