اليوفي ونجوم العرب يستعرضان في اليوم الوطني

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جدة- البلاد

يشهد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» يوم 23 سبتمبر المقبل احتفالات الرياضيين باليوم الوطني الـ87 للمملكة، من خلال مهرجان كروي كبير ستكون فقرته الرئيسة مباراة بين يوفنتوس الإيطالي، ونجوم العرب، وذلك تحت إشراف وتنظيم هيئة الترفيه. وبحسب معلومات، فإن الثنائي :لاعب ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، ولاعب روما الإيطالي محمد صلاح سيكونان على رأس فريق نجوم العرب، إلى جانب الإماراتي عمر عبدالرحمن، والعديد من اللاعبين العرب والسعوديين.

ويعد الكرنفال الأول من نوعه الذي تنظمه هيئة الترفيه، وسيتم دعوة العديد من القيادات المحلية وشخصيات عالمية وعربية.

وسبق لفريق السيدة العجوز زيارة المملكة مرتين، الأولى كانت في اعتزال لاعب الاتحاد حمزة إدريس عام 2009 «2-2»، والثانية في اعتزال محمد الدعيع عام 2012 «7-1».