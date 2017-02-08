اليوفي يعزز صدارته بصاروخ في الإنتر

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إعداد- محمود العوضي

فاز يوفنتوس الإيطالي على ضيفه إنتر ميلان بهدف دون رد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين للكالتشيو.

الفوز أتى عن طريق الكولومبي خوان كوادرادو في آخر دقائق الشوط الأول بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة سكنت شباك سمير هاندانوفيتش. بذلك يواصل يوفنتوس انفراده بالصدارة رافعاً رصيده إلى 54 نقطة، وموسعا الفارق بينه وبين نابولي أقرب ملاحقيه إلى 6 نقاط، بعد فوز الأخير على بولونيا 7-1. أما عن روما فيمكنه اقتناص الوصافة مرة أخرى، وإعادة الفارق لأربع نقاط مع البيانكونيري حال فوزه على فيورنتينا.

بذلك تتوقف سلسلة انتصارات النيراتزوري عند 7 مباريات متتالية، ويتجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس.