اليوم التدريبي المفتوح بكلية الجبيل

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الجبيل-حمود الزهراني

أقامت كلية الجبيل الصناعية فعاليات اليوم المفتوح حضره مدير الكلية الدكتور عيد بن محمد الهاجري وعدد من مسؤولي التدريب في المؤسسات والشركات الكبرى في الجبيل الصناعية بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الكلية.

بدأت أول ورشة عمل بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور الهاجري رحب فيها بالحضور، كما تم استعراض الانجازات والأنشطة المختلفة في الكلية خلال الفترة السابقة. بعد ذلك ألقيت كلمة الصناعة والتي اشادت بالبرامج التدريبية في الكلية حيث أنها تلامس احتياجات الصناعة إضافة إلى تميز مخرجاتها.

ثم فتح باب النقاش والحوار حول معالجة القضايا الحالية والهامة التي تواجه الصناعة وكيفية المساعدة في تعزيز البرامج التدريبية إضافة الى دراسة الاحتياجات الأخرى من البرامج التدريبية والتخصصات التي تحتاجها الصناعة.

أعقب الحفل جولة على المعرض المصاحب للفعالية والاركان المخصصة عن برامج التدريب. وفي الختام شكر مدير الكلية اللجنة المنظمة وجميع المشاركين على هذا البرنامج المتميز والذي يعود على الجميع بالنفع والفائدة.