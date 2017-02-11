انتبهوا..(الأرز) قد يتحول إلى سمّ

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لندن – وكالات

نبه خبراء في الصحة، إلى أن طهي الأرز بطرق غير سليمة، يعرض صحة المستهلكين لمخاطر جمة تصل حد الإصابة بأورام .

وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن الباحثين ينصحون بإضافة قدر كبير من الماء إلى الأرز لدى طهيه، أو نقعه ليلا كاملا، بغرض تخليصه من المكون “الزرنيخي السام”.

وينصح الباحثون بالإكثار من الماء، حرصا على تفادي مواد كيماوية قد تظل عالقة في الأرز جراء زراعته في أرض استخدمت بها مكونات صناعية ومبيدات سامة.

واحتار الباحثون، على مدى أعوام طويلة، في معرفة ما إذا كان مستوى المادة “الزرنيخية” في حبوب الأرز آمنا، ولا ينذر من يتناولونه بمتاعب صحية.

وأجرى الباحث في جامعة كوين ببلفاست، آندي ميهارغ، تجربة على ثلاث طرق لطهي الأرز فوجد أن أكثرها أمانا، تلك التي يتم فيها نقع الأرز ليلة كاملة في الماء، إذ وجد أن نسبة المكون السام فيه تتراجع بـ80 في المئة.