انتبهوا من الحوت الأزرق

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جدة – البلاد

فشل موقع “إنستغرام” الذي تملكه شركة “فيسبوك”، في حذف جميع التدوينات التي تحرض الأطفال والمراهقين في العالم على إيذاء أنفسهم، وتدفعهم في النهاية إلى الانتحار، عبر التحدي المعروف باسم “الحوت الأزرق”.

وحسب التحدي الذي انتشر على موقع “إنستغرام”، فإن المستخدمين مطالبون على مدار أيام بارتكاب أفعال من شأنها إيذاؤهم ونشر صورهم بعد ذلك، منها مشاهدة أفلام رعب والاستيقاظ في أوقات غير معتادة وجرح أنفسهم. وفي اليوم الخمسين من التحدي القاتل، يطلب مديرو اللعبة من المستخدمين الانتحار.

وتسبب التحدي الذي انتشر على مواقع تواصل اجتماعي روسية قبل نحو 4 سنوات، في انتحار أكثر من 130 مراهقا في روسيا، فيما أقبلت دول عدة على تحذير المستخدمين منه.

وتطلق “فيسبوك” تحذيرات بشأن “الحوت الأزرق” على موقع “إنستغرام” لدى البحث عنه، وبإمكان المستخدمين الحصول على المزيد من الدعم والمعلومات عن اللعبة الخطرة.