العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس

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انتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس
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انتخب مجلس شورى حركة حماس اليوم السبت ، اسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي للحركة

وجاء فوز هنية بعد تنافسه مع موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، بحسب وكالة “معا “الإخبارية الفلسطينية.

ولأول مرة يتم انتخاب رئيس المكتب السياسي لحماس من غزة، والإعلان جاء عن فوز هنية رغم انه مقيم في القطاع

حيث انه وحسب اللوائح الداخلية للحركة يجب أن يكون رئيس المكتب السياسي مقيم في الخارج وليس الداخل.

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التصنيف: دولية

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