انجوس : بدايتنا السيئة كادت تفقدنا المباراة

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الخبر ـ البلاد

أكد البرازيلي أنجوس المدير الفني للقادسية أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على النصر وقال أنجوس عقب المباراة “لم نبدأ بشكل جيد وهو ما كلفنا هدفاً مبكراً ومن قبله ركلة جزاء تصدى لها الحارس، بدأنا نستعيد بعد ذلك تركيزنا للعودة للمباراة ونجحنا في التعادل ثم التقدم”

وأضاف أنجوس أنه طلب من اللاعبين مواصلة الضغط لتعزيز التقدم وهو ما تحقق بالفعل، قبل أن ينجح النصر في تسجيل هدفه الثاني الذي زاد من صعوبة اللقاء.

وكشف أنجوس أنه منذ لحظة وقوف مهاجم النصر محمد السهلاوي كحارس مرمى بدلاً من حسين شيعان الذي خرج مصابا، وحتى نهاية المباراة لم يكن راضياً عن أداء لاعبيه الذين كانت أماهم فرصة زيادة غلة الأهداف.