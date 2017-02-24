انجوس يكثف تدريبات القادسية بحصة صباحية ومسائية

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الدمام-حمودالزهراني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية أمس تدريباته بقيادة المدير الفني للفريق البرازيلي هيليو دوس أنجوس على حصتين تدريبة صباحية و مسائية، حيث أدى الحصة الصباحية في النادي الصحي و صالة الحديد لتقوية العضلات لدى اللاعبين،

واحتوت التدريبات المسائية على الإحماء و الإطالات مع مدرب اللياقة جيرمي رودريجو لرفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين بعد الإجازة خلال الأيام الماضية استعداداً لملاقاة التعاون في القصيم يوم السبت بعد القادم ضمن مباريات دوري جميل،

كما اجتمع المدير الفني السيد أنجوس مع اللاعبين قبل بداية التدريب وذلك على الملعب الرئيسي بالنادي.