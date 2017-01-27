انخفاض أسعار النفط في آسيا

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سنغافورة ــ وكالات

تتجه أسعار النفط إلى الانخفاض في آسيا، بعد نشر تقديرات للمؤسسة الخاصة “المعهد الأميركي للنفط”، تشير إلى ارتفاع احتياطي الخام الأميركي خلال أسبوع.

ويفترض أن تقارن هذه الأرقام بالمعطيات الرسمية التي تصدرها الحكومة الأميركية. لكن أي ارتفاع في المخزون الأميركي يفسر على أنه انخفاض في الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض سعر برميل النفط الخفيف “لايت سويت كرود” – المرجع الأميركي للخام- تسليم مارس 13 سنتا، ليبلغ 53,05 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا.

وخسر سعر برميل البرنت نفط البحر الشمال- المرجع الأوروبي- تسليم مارس تسعة سنتات إلى 55,35 دولارا.

وتفيد تقديرات المعهد الأميركي للنفط أن احتياطي الخام الاميركي ارتفع بمقدار 2,93 مليون برميل.

ومن شأن هذه التقديرات أن تعزز قلق المستثمرين منذ بداية الأسبوع بعد نشر أرقام حول الآبار المشغلة في الولايات المتحدة، التي بلغ عددها مستوى غير مسبوق منذ 2015.

ويخشى المستثمرون أن يضر ارتفاع إنتاج النفط الأميركي باتفاق أبرمته الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء في الكارتل ” ليست بينها الولايات المتحدة” لخفض الانتاج العالمي ودعم الأسعار.

وقال ديفيد لينوكس المحلل لدى مجموعة “فات بروفيتس” في سيدني: إن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب إحياء مشروع أنبوب النفط “كيستون اكس ال” الذي يربط بين كندا والولايات المتحدة لن يؤثر على الأسعار على الأرجح.