انخفاض أسعار 8 سلع غذائية مع اقتراب رمضان

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جدة ــ البلاد

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لاستقبال شهر رمضان المعظم، تشهد أسواق المملكة تراجعا ملحوظا في أسعار 8 سلع غذائية أساسية، إذ وصل في بعضها إلى 20% تقريبا، لتصب في صالح المستهلك وأسر محدودي الدخل، خاصة مع استعداد الأسواق الكبرى لتقديم العروض الرمضانية، مع الحفاظ على حصصها السوقية في هذا التوقيت من كل عام.

وجاء التراجع تماشيا مع توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو ) في مارس 2017، بتراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية، استنادا على انخفاض مؤشرها العام للأسعار بما يقارب 5 نقاط 2.8% عن مستواه المسجل في فبراير، مع وجود تطورات في قطاع زيوت النخيل والصويا، وتحسن إنتاج الكميات المتاحة من زيوت بذور دوار الشمس، وزيادة الإمدادات البرازيلية من السكر، ووفرة إمدادات الحليب في نصف الكرة الشمالي، بالإضافة إلى تحسن إنتاج محاصيل الحبوب.

وبحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن مارس 2017 مقارنة بمارس 2016، تراجعت اسعار زيوت الطعام بشكل ملحوظ في اسواق المملكة، بمتوسطه من 16 إلى 14.4 ريالا للعلبة، والمكرونة من 5 إلى 4.5 ريالات للعلبة الواحدة، وتراجع سعر كيس الأرز سعة 10 كجم ماركة أبو كاس من 63 إلى 58 ريالا، والمهيدب من 83 إلى 81 ريالا، وانخفضت اسعار الحليب نيدو 1.8جرام من 57 إلى 49.9 ريالا، وتراجعت بقية انواع الحليب والأجبان، بينما انخفض سعر طبق البيض المحلي من 13.6 ريالا إلى 12.5 ريالا.

وتراجعت اسعار اللحوم والدواجن بين مارس 2017 ومارس من 2016، لينخفض في بعض الأصناف أكثر من 8%، حيث تراجعت اسعار لحم الضان الطازج من 51.7 ريالا إلى 47 ريالا، وتراجع سعر لحم الجمل الطازج من 42 ريالا إلى 39 ريالا، فيما تراجع لحم الضأن المبرد نحو ريالين للكيلو ليصل إلى 37.4 ريالا مقارنة بسعر 39.5 ريالا في مارس 2016، كما شهد الدجاج المجمد المحلي من نوع (الوطنية) زنة 900 جرام تراجعا في أسعاره من 11.4 ريالا في مارس 2016 إلى 10.8 ريالات في مارس 2017، وتابعه في التراجع الدجاج المجمد المستورد من نوع (دو).

وانخفضت اسعار الأسماك، بحسب التقرير بنسب تراوحت بين 6% و7%، وبلغ سعر سمك الهامور الطازج 44 للكيلوجرام في مارس 2017، نزولا من 47 ريالا في مارس 2016، وكان سمك كنعد الطازج يباع بسعر 56 ريالا في مارس 2016 وبلغ في مارس 2017 نحو 52 ريالا، بفارق 4 ريالات، وكان لأسعار الروبيان نصيب من التراجع وإن كان طفيفا، حيث وصل سعر الكيلو الطازج المقشر في مارس الماضي 77 ريالا، متراجعا من 79 ريالا في مارس قبل عام.