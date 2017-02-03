انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم 13%

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الأمم المتحدة – واس

ذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 13% في عام 2016 إلى ما يقدر بـ 1.52 تريليون دولار ,وسط استمرار ضعف النمو الاقتصادي العالمي ومكاسب هزيلة للتجارة العالمية.

وأثناء إطلاق التقرير الذي حمل عنوان “رصد اتجاهات الاستثمار العالمي، في مؤتمر صحفي بجنيف، قال مدير شعبة الاستثمار والمشاريع بالأونكتاد جيمس زان، إن أصعب شيء هو استمرار عدم اليقين،

حيث تظهر البيانات والحقائق اتجاهات متقلبة وأيضا حيوية للغاية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا.

وأضاف بحسب بيان للمركز الإعلامي للأمم المتحدة “إذا نظرنا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لبلدان مختلفة، نرى تقلبات دراماتيكية، صعودًا وهبوطاً. وفي هذا الوضع نرى انخفاضًا وارتفاعًا؛

بمعنى انخفاض النمو الإجمالي للناتج المحلي، وتدفقات الاستثمار، وحجم التجارة، ومعدل الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع الديون والاعتماد على السياسات النقدية. وسوف يستمر هذا السياق عالميًا. أستطيع أن أرى أن هذه الاتجاهات ستبقى إلى حد ما مماثلة في عام 2017.”