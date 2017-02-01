انخفاض معدل الإنجاب في المملكة من 7 إلى 3 أبناء

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جدة ــ البلاد

كشف استشاري الطب النفسي الدكتور متعب العتيبي، عن انخفاض معدلات الإنجاب في المملكة من 7 إلى 2 أو3 أبناء للأسرة.

وقال العتيبي، لبرنامج الثامنة، ” ان التقديرات لعام 2030 تشير إلى ارتفاع أعداد المسنين في المملكة على حساب الشباب، الامر الذي يدل على مضي المجتمع السعودي نحو الشيخوخة،

مشددا على ضرورة الاستعداد للمرحلة بمضاعفة عدد دور المسنين وتأمين العلاج الصحي وتوفير البرامج والرعاية النفسية والاجتماعية الكافية والمناسبة لهم”.وأردف: “نواجه حالياً ظاهرة التقدم في السن، فمعدل من يبلغ الستين 3.5‎، ‎% وذلك مقارنة بمعدل النمو السكاني 2.5‎ ‎%”.

ولفت العتيبي الى أنه في عام 2020 ستتجاوز نسبة من يبلغون الستين عاما نسبة الأطفال ممن أعمارهم تحت السنوات الخمس، مرجعا ذلك إلى التقدم الصحي وانخفاض معدلات الإنجاب في المملكة.