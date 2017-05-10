العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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انستغرام يطلق ميزة نشر الصور عبر الويب

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انستغرام يطلق ميزة نشر الصور عبر الويب
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واشنطن ــ وكالات
اخيرا تحرر مستخدمو “إنستغرام” من قيود التطبيق الذكي، واصبح بإمكانهم نشر الصور من خلال الموقع الإلكتروني instagram.com، شرط أن يدخلوه من خلال هاتف محمول.وكان مستخدمو إنستغرام غير قادرين على نشر صورهم إلا من خلال التطبيق عبر الهواتف الذكية، لكن الآن يمكنهم نشر صورهم من خلال الموقع.
كما يمكن لمستخدمي موقع إنستغرام عبر الهاتف مشاهدة صور المستخدمين الآخرين والبحث عن مستخدم معين، لكنهم لا يزالون غير قادرين على نشر الصور او مقاطع الفيديو من خلال الكمبيوتر.

التصنيف: الأخيرة

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