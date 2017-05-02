انطلاقة النسخة الثالثة لبرنامج ” أتقن ” بتقني تبوك
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انطلقت بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك أمس النسخة الثالثة لبرنامج ” أتقن ” ضمن الأسبوع الثالث والأخير من المرحلة الأولى .
وبين المتحدث الإعلامي للبرنامج كمال الريس:
أن البرنامج يمنح المتدربين معارف ومهارات مهنية وتقنية يقدمها عدد من المدربين في الوحدات التدريبية المشاركة بمنطقة تبوك.
تشمل كليتي التقنية (بنين ــ بنات) والمعهد الصناعي الثانوي بتبوك والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة ضباء.
الوسوم:برنامج أتقن, رؤية 2030
التصنيف: محليات
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