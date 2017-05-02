انطلاق المناورات البحرية لتمرين (الاتحاد البحري ـ 17) بالأسطول الشرقي

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انطلقت اليوم الثلاثاء، المناورات البحرية لتمرين “الاتحاد البحري -17″، المُقامة حالياً بالأسطول الشرقي بالجبيل، بِمُشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، وقوات حرس الحدود ممثلة بالقطاع الشرقي والقوات البحرية الامريكية ممثلة بالأسطول الخامس.

ويشتمل التمرين الذي يجرى في الخليج العربي، على التشكيلات البحرية القتالية، والاشتباك مع القوات المعادية وحماية المنصات البحرية والرصد والمراقبة البحرية.

وأكّد قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، أن مثل هذه التمارين تُحظى بدعم ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال إنّ تمرين “الاتحاد البحري – 17” له أهمية عالية بالنسبة للقوات البحرية من خلال تبادل الخبرات العسكرية، واكتساب المهارات القتالية مع القوات المشاركة وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك لما له من دور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية.

وبيّن الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، أن هذا التمرين يُعدّ امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة.