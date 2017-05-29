انطلاق فعاليات السوق الرمضاني لمركز حي المنتزهات النموذجي

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جدة ــ أحمد شرف الدين

أعلنت اللجنة المنظمة لمركز حي المنتزهات النموذجي عن قائمة الفعاليات المصاحبة لمهرجان سوق المنتزهات الرمضاني العائلي الذي انطلق مساء السبت الأول من شهر رمضان المبارك ويستمر حتى الخامس من شوال في مركز حي المنتزهات النموذجي جنوب شرق جدة التابع لجمعية مراكز الأحياء والذى يعتبر أول مركز حي نموذجي على مستوى السعودية…

ويصاحب فعاليات المهرجان هذا العام العديد من الفعاليات الخدمية المتنوعة حيث لا يقتصر دور اللجان المنظمة والمشرفة في الإعداد للمهرجان على قصره في مجال التسوق والترفيه الأسري فحسب بل يحرص كافة المعنيين من اللجان المشرفة على أعمال المهرجان والتنظيم له وبالتعاون مع الشركاء وبمشاركة واسعة من أهالي الحى…

ويتضمن المهرجان فعاليات مسرحية وألعاب وملاهي ومأكولات شعبية وعروض الأسر المنتجة وايضاً فعاليات ثقافية وفنية وهدايا وسحوبات طوال الشهر تشمل جوائز عينية قيمة…

وقال رئيس مجلس مركز حي المنتزهات الدكتور أحمد العمري ،رئيس لجنة الفعاليات إن مركز حي المنزهات النموذجي ممثل في لجانه المعنية كلجنة تسجيل الاشتراكات والفعاليات ولجنة الإعلام ولجنة المتابعة واللجنة التنظيمية العليا وكافة اللجان الأخرى المساندة حصرت كافة جهودها وخبرات الكوادر القائمة على اللجان المنفذة في الإعداد لمهرجان العام الحالي ليأخذ طابعا مختلفا ومتميزا وذلك للعديد من الاعتبارات من اهمها خدمة المجتمع وأن يكون كل نجاح يتم تحقيقه بمثابة قاعدة تقوم عليها أعمال جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة…وثمن العمرى اهتمام أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ودعمه المتواصل واللامحدود للجمعية، كما قدم شكره لرئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة الأمير مشعل بن ماجد لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها…

موجهاً تقديره لجمعية مراكز الاحياء بمحافظة جدة برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور سليمان موصلي وأمين عام الجمعية المهندس حسن الزهراني وجميع منسوبي الجمعية على ما يبذلونه من جهود فى خدمة الجمعية…وأكد أن مركز حي المنتزهات النموذجي في المقام الأول يركز منذ انشائه على الشراكة الاجتماعية وتحقيق رؤية منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان والمكان ليكون نموذجاً لجميع المراكز فى فعالياته ومشاركته لخدمة المجتمع.