انطلاق فعاليات النسخة السابعة من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر

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نطلقت أمس فعاليات النسخة السابعة من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر, وذلك بقاعة المؤتمرات في فندق هيلتون.

ويُشارك في المعرض الذى تستمر فعالياته ثلاثة أيام 160 عارضاً, يُمثلون 20 دولة.

ينتمون إلى القطاعات الحكومية منها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركات القطاع الخاص.

بالإضافة إلى هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة, ووزارة السياحة الاندونيسية كضيف شرف.

ويُعد معرض جدة الدولي للسياحة والسفر حدثاً عالمياً لمحافظة جدة بوصفها إنموذجاً لتنظيم المعارض والمنتديات الدولية.

وهي تعكس التطور الكبير الذي تشهده المحافظة:

فيما يُسهم المعرض الذى شهد حضور أكثر من 4 آلاف زائر من خلال جمعه لعددٍ من المستثمرين والفاعلين في هذا القطاع.

من أجل بناء تعاون استراتيجي وتكوين علاقات تجارية واستثمارية في مجال السياحة والسفر.