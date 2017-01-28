انطلاق فعاليات ربيع النعيرية (16)

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الدمام – البلاد

انطلقت فعاليات مهرجان ربيع النعيرية (16) بحضور محافظ النعيرية إبراهيم بن محمد الخريف ومدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني وأمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وتجول المحافظ على أركان الأسر المنتجة وما يحتويه من مأكولات شعبية ومقتنيات أثرية ، كما تجول على أقسام الأنشطة النسائية التي تضم مشاركات متميزة للأسرة والطفل وزار القرية الشعبية وما تضمه من أركان مخصصة للحرفيين من أصحاب الصناعات التراثية القديمة والعيادة الصحية لمستشفى النعيرية العام التي تضم قسم العيادة الصحية للكشف على المرضى وقسم التوعية والتثقيف الصحي ،

كما زار معرض وكالة الأنباء السعودية واستمع لشرح عن المعرض المشارك بـعدد ٤٤ صورة منها الملكية منذ بداية عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ،رحمه الله ، وفي عهد أبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله – رحمهم الله – ، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، كما تحتوي على بعض معالم المملكة من مهرجانات وتمرينات عسكرية لرعد الشمال ، وصور خاصة للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

بعد ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ، عقب ذلك ألقى محافظ النعيرية كلمة أوضح فيها أن مهرجان النعيرية يعد من أهم المهرجانات في المنطقة التي تحظى برعاية دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الذي دشن فعاليات المهرجان مؤخراً ، وتابع خطوات إعداده وتجهيزه بكل عناية ليظهر بهذه الصورة البهية.

وأبان الخريف بأن ربيع النعيرية السادس عشر جاء محملاً بالعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي حرصنا أن تكون للجميع، حيث أن اللجان التنظيمية تعمل منذ ستة أشهر بلا كلل لتطوير المهرجان وتكامل خدماته.

وأشار إلى أن مهرجان ربيع النعيرية هذا العام تبنى إطلاق ثلاث مبادرات مميزة منها خيمة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث يجدون فيها جميع التجهيزات والفعاليات المبهجة لهم بفريق عمل خاص ، ومبادرة للحفاظ على البيئة بالتعاون مع الجهات كافة وبمشاركة الزوار، ومبادرة تكوين فريق تطوعي من خمسة وسبعين شاباً من أبناء المحافظة ليقودوا الفعاليات والمبادرات المتنوعة بسواعد شابة طموحة.

وأضاف : أن دعم حكومتنا الرشيدة هو وقود النجاح ، وأن ما ترونه هو بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي نلمسه في كل خطوة نخطوها لبناء هذ المهرجان ليكون علامة فارقة في مهرجانات المنطقة ومنارة سياحية بارزة في تحريك عجلة التطور والنمو للمحافظة ، ولدعم أبناء هذا الوطن وتوفير الفرص للعاملين وللمستثمرين.

يذكر أن مهرجان ربيع النعيرية(16) ينظم بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار حيث تشتمل الفعاليات عرض لمنتجات الأسر المنتجة ، إلى جانب تقديم فعاليات تشتمل على محاورات وأمسيات شعرية لعدد من المنشدين وشعراء الساحة البارزين وتقديم دورات في العلاقات الاجتماعية والأسرية من خلال مدربين متخصصين في هذا المجال وفعاليات مسرحية وأناشيد ومسابقات وألعاب يتخللها توزيع هدايا قيمة ومتنوعة بالإضافة إلى الجوائز الكبرى ودوري لكرة القدم والطيران الشراعي.