انطلاق مسابقة الأمير سلطان بجاكرتا

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جاكرتا- واس

بدأت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، فعاليات مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية على مستوى دول آسيان والباسفيك ودول آسيا الوسطى والشرقية لعامها الثامن, التي يشارك في تنظيمها، مكتب الملحق الديني في سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية .

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة، إلى تلاوات عدد من المشاركين الذين بلغ عددهم 120 مشاركاً من 25 دولة . وأوضح عضو لجنة التحكيم في المسابقة الدكتور عبدالله بن محمد الجارالله، أن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود السنوية لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية أصبحت من المسابقات الدولية وصار لها حضور وأهمية وأصبحت تجسد مدى الاهتمام والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – للقرآن الكريم التي بدأت داخل المملكة من خلال المسابقات المحلية وفي مقدمتها درة المسابقات مسابقة الملك عبدالعزيز – رحمه الله – لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره ومسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره.

وقدم الدكتور الجارالله الشكر لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية التي تبنت وتدعم فعاليات هذه المسابقة الإسلامية المتميزة خدمة للدين الحنيف وتشجيع الجيل الجديد على حفظ كتاب الله الكريم وتجويده وترتيله وحفظ السنة النبوية. وأشاد بدور وزاره الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية بإندونيسيا ومكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجاكرتا في تنظيم فعاليات المسابقة وتوفير كل مقومات النجاح.

وتوجه عضو لجنة التحكيم في المسابقة ، بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – خير الجزاء عن هذه المسابقة.