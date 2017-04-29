انطلاق مهرجان الطفل والعائلة ..

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الخبر-حمودالزهراني

افتتح محافظ الخبر الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الثنيان مهرجان الطفل والعائلة في دورته الثانية 2017م، في الواجهة البحرية في الخبر، ومستمراً حتى 5 مايو المقبل، بحضور رئيس مجلس ادارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي والمشرف العام على المهرجان ومدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام أحمد الملا، وحضور العديد من ممثلي الجهات الحكومية والإعلامية، استعرض في حفل الافتتاح فيلم لجمعية الثقافة والفنون وفيلماً لمهرجان الطفل والعائلة في دورته الأولى، وتكريم الداعمين والشركاء والدعاة، قدم الحفل الإعلامية ناهد الأحمد.

وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الثقافة والفنون سلطان البازعي:أبدأ حديثي إليكم بتوجيه الشكر والعرفان باسمكم جميعاً لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة والمستمرة لهذا الحدث الثقافي الذي رسخ مكانته بينكم ولأجلكم. كما يسرني أن أهنئ المنطقة الشرقية وأبنائها على صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائباً لأمير المنطقة.

من جانبه قال مدير المهرجان الأستاذ جبران الجبران: نحتفل الليلة بانطلاقة مهرجان الطفل والعائلة في نسختة الثانية 2017 وقد حقق في العام الماضي مردودات إيجابية على مستوى اكتشاف المواهب والتأثير في المتلقي وردود أفعال الجمهور التي وردتنا تؤكد أن الجمهور يهتم بالمحتوى.

وعلى هامش حفل الافتتاح شاركت فرقة أطفال جمعية الثقافة والفنون بالدمام بمشهد إستعراضي مع المخرج المسرحي راشد الورثان، الذي أوضح قائلا :” حرصنا أولا على أن يخوض الأطفال في تجربة العرض، وتعريفهم بالمسرح الجاد ومايحويه من رسائل حقيقية من خلال هذا المشهد الذي أكد الأطفال من خلاله أن المسرح ليس تهريجا وابتذالا”.

فيما أكد المخرج المسرحي ماهر الغانم بعد انتهاء عرض مسرحيته (الزهرة الحمراء) في أول عرض مسرحي لمهرجان الطفل والعائلة 2017م أن مسرح الطفل يحتاج إلى دعم مبكر من المراحل الدراسية الأولى، إضافة إلى مسرحة المناهج واستقطاب المختصين والأكاديميين من المملكة وخارجها لدعم خشبة المسرح وتبادل الخبرات الفنية الاحترافية التي ترفع من قيمة وشأن هذا الفن خصوصا مع طلبة وطالبات المدارس.