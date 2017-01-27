انقلاب شاحنة محملة باسطوانات الغاز في بدر

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المدينة المنورة -جازي الشريف

باشر مدني المسيجيد التابع لإدارة الدفاع المدني بمحافظة بدر، حادث انقلاب شاحنة تحمل عدد 735 اسطوانة غاز البوتاجاز( lPG) من الحجم الصغير بطريق المدينة المنورة ينبع السريع -كوبري بئر الروحاء، أدى إلى سقوط كامل الحمولة على جانبي الطريق، وكذلك توقف شاحنة أخرى خلفها تحمل نفس العدد من الحمولة، وتساقط بعض من اسطوانات الغاز.

وصرح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينه المنورة، أن الحادث تسبب في اصطدام مركبتين باسطوانات كانت على الطريق، ولم يحدث- ولله الحمد- نتيجة لذلك حريق أو إصابات، وقد تم فور وصول الفرقة إخلاء الطريق من إسطوانات الغاز والتنسيق مع أمن الطرق لمنع مرور السيارات بمنطقة الحادث، حتى زوال أية أسباب الخطر المحتملة.