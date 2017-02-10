ايكوفيتش : الخبرة هزمتنا .. دياز: واجهنا فريقا متكتلا صعب علينا المباراة

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المجمعة ـ البلاد

قال رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال إن هذه المرحلة في عمر الدوري مفصلية وهامة جدا ولا مجال فيها لإهدار أي نقطة.

مؤكدا أن الهلال قابل خصما متكتلا على الصعيد الدفاعي وهو ما صعب المباراة علينا قليلا قبل أن نحسم الأمور. وأضاف أن الهلال يحتاج دعما من جانب الجماهير خلال الفترة المقبلة أكثر من أي وقت مضى. واختتم أنه اشرك عمر خريبين اساسا لاستخدامه كورقة رابحة.

من جانبه قال ايكوفيتش المدير الفني للفيصلي إنه لعب أمام فريق كبير، مشددا أن قلة التركيز كلف الفيصلي الهدف الأول وأن الخبرة حسمت الأمور للهلال ” لكن علي أن أشكر لاعبي فريقي على ما قدموه والقادم سيكون أفضل”.