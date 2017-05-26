باحثون : العالم عرضة لهجوم إلكتروني جديد

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جدة ــ وكالات

افاد باحثون في مجال الأمن الإلكتروني، بوجود ثغرة في برمجيات مستخدمة على نطاق واسع تعرض عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر لخطر هجمات على غرار هجوم بفيروس (ونا كراي) الذي عطل أكثر من 300 ألف كمبيوتر في أرجاء العالم. وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ان الثغرة يمكن استغلالها للسيطرة على أجهزة الكمبيوتر التي يتسلل إليها الفيروس الخبيث، وحثت المستخدمين والمسؤولين عن الشبكات الإلكترونية على تثبيت رقعة برمجية لسد هذه الثغرة.وقالت ريبيكا براون من شركة (رابيد 7) للأمن الإلكتروني لرويترز، انه لا توجد مؤشرات حتى الآن على استغلال المتسللين لهذه الثغرة منذ اكتشافها قبل 12 ساعة.لكنها اشارت الى ان الباحثين تمكنوا في خلال 15 دقيقة فقط من تطوير برمجيات خبيثة يمكن أن تستغل هذه الثغرة. واضافت “يبدو انه من السهل للغاية استغلال هذه الثغرة”. وعبر باحثون في الأمن الإلكتروني عن اعتقادهم بأن متسللين من كوريا الشمالية يقفون وراء الهجوم بفيروس (وانا كراي) وهو من برمجيات الفدية الخبيثة التي تشفر ملفات المستخدمين وتطلب فدية مقابل تزويدهم بمفتاح فك الشفرة.