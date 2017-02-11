العدد 21935 15 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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بادغيش: معسكر العين أحدث طفرة في الأداء

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بادغيش: معسكر العين أحدث طفرة في الأداء
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الدمام- البلاد

قال عبدالله بادغيش نائب رئيس نادي القادسية، والمشرف على الكرة بالنادي: إن فريقه في حال اكتمال صفوفه يكون قادراً على تحقيق نتائج كالتي حققها ضد الأهلي. وقد فاز القادسية 4-1 على الأهلي لحساب الجولة رقم 18 من منافسات دوري جميل.

وأشار بادغيش، إلى أن معسكر الفريق في مدينة العين الإماراتية، كان المعسكر الرياضي الأنجح الذي شاهده في مسيرته الكروية.

وأكمل: “خلال المعسكر تفاعل المدرب البرازيلي هيليو دو أنجوس بشكل رائع مع اللاعبين، وكل تعليماته وكيفية اختراق ثغرات المنافسين كان يتم تطبيقها من قبل اللاعبين.

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التصنيف: الرياضة

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