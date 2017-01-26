العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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باديب رئيسا لمجلس الشرف لـ( ثقافة وفنون جدة)

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باديب رئيسا لمجلس الشرف لـ( ثقافة وفنون جدة)
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جدة – عادل المعمري

تم اختيار المستشار أحمد باديب رئيسا لمجلس الشرف بجمعية الثقافة والفنون بجدة ، تقديرا لمواقفه الداعمة لرسالة الجمعية ودورها في الحراك الثقافي والفني وللساحة عامة.

وأعرب مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر عن بالغ التهنئة لرئيس مجلس الشرف ، وقال إن هذا الاختيار صادف أهله ، مثمنا الاسهامات الكبيرة لابن جدة البار المستشار أحمد باديب تجاه المبدعين والمبدعات ، والمناشط الثقافية والفنية في عروس البحر الأحمر.

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التصنيف: محليات

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التعليقات

  1. محمد ابو السعود قال:
    يناير 26, 2017 الساعة 1:48 ص

    الف مبروك وانت اهلا لها . وفقك الله

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