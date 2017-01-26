باديب رئيسا لمجلس الشرف لـ( ثقافة وفنون جدة)
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جدة – عادل المعمري
تم اختيار المستشار أحمد باديب رئيسا لمجلس الشرف بجمعية الثقافة والفنون بجدة ، تقديرا لمواقفه الداعمة لرسالة الجمعية ودورها في الحراك الثقافي والفني وللساحة عامة.
وأعرب مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر عن بالغ التهنئة لرئيس مجلس الشرف ، وقال إن هذا الاختيار صادف أهله ، مثمنا الاسهامات الكبيرة لابن جدة البار المستشار أحمد باديب تجاه المبدعين والمبدعات ، والمناشط الثقافية والفنية في عروس البحر الأحمر.
الوسوم:ثقافة وفنون جدة
التصنيف: محليات
الف مبروك وانت اهلا لها . وفقك الله