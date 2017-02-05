العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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باعشن يتجاهل المرزوقي بعد الرباعية

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باعشن يتجاهل المرزوقي بعد الرباعية
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جدة- البلاد

أبدى رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي، اندهاشه من رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن، لتجاهله إياه، عقب المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز الاهلي على الاتحاد 4- 1 بملعب الجوهرة بجدة.

وتباينت ردود أفعال المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال التعليق على مقطع الفيديو الذي أظهر باعشن وهو يمر بجوار المرزوقي ، متجاهلا وجوده تماما،

فبينما قال البعض: إن تصرفه أمر طبيعي كون فريقه خسر بفارق كبير من الأهداف، انتقد البعض تصرفه باعتبار أن لعبة كرة القدم مكسب وخسارة.

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التصنيف: الرياضة

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التعليقات

  1. محمد ابو السعود قال:
    فبراير 5, 2017 الساعة 2:15 ص

    اعتقد ان اخلاقيات اعتقد ان اخلاقيات رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن لايمكن ان تصل الى تجاهل الاستاذ/ احمد المرزوقي فالثنائي لدية من الاخلاق الرياضية ماهو اعلى من تجاهل احدهما للأخر . وما أعتقده ان باعشن قد طغت الهزيمة عليه لما يمر به النادي من مشاكل . ولهذا فقد اخذه التفكير بعد الهزيمة الى مايمكن ان تؤدي اليه من عواقب ومشاكل كبيرة قد يضطر الى ترك النادي . واتمنى ان لايأخذ هذا الموضوع حيزا اكبر . فالتسامح الذي يمكتبله المرزوقي يجعله يجد العذر لباعشن . واعتقد ان باعشن لو وصل الى علمه تداول هذه المشكلة فسيبادر بالاتصال بالاستاذ المرزوقي ويوضح ملابسات الامر . فلا تشعللوها فالأهلى والاتحاد يضمون رجال لاينظرون لمثل هذه الاثارات مبروك للأهلي وحظا اكبر للأتحاد .

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