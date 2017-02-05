باعشن يتجاهل المرزوقي بعد الرباعية

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

أبدى رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي، اندهاشه من رئيس نادي الاتحاد حاتم باعشن، لتجاهله إياه، عقب المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز الاهلي على الاتحاد 4- 1 بملعب الجوهرة بجدة.

وتباينت ردود أفعال المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال التعليق على مقطع الفيديو الذي أظهر باعشن وهو يمر بجوار المرزوقي ، متجاهلا وجوده تماما،

فبينما قال البعض: إن تصرفه أمر طبيعي كون فريقه خسر بفارق كبير من الأهداف، انتقد البعض تصرفه باعتبار أن لعبة كرة القدم مكسب وخسارة.